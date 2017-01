Slideshow

Onder het mes: SsangYong Korando Voor de tweede keer op de snijtafel

SsangYong heeft in het thuisland stilzwijgend de Korando een tweede opfrisbeurt gegeven. De herziene versie draagt een nieuwe naam: Korando C.

SsangYong had het de afgelopen jaren druk met de introducties van de Tivoli als diens langere versie, de Tivoli XLV. In Parijs maakten we vorig jaar kennis met de LIV-2 Concept, een studiemodel dat vooruitblikt op een compleet nieuwe Rexton. De Rexton is in de basis al zo'n 16 jaar oud, dus een opvolger is zeker welkom. In de Nederlandse showrooms heeft SsangYong de Korando, een model dat boven de Tivoli is gepositioneerd en in 2011 ten tonele verscheen. In 2013 ging hij onder het mes, maar nu is de cross-over opnieuw op de snijtafel gelegd.

De Korando C, zoals de herziene Korando in het thuisland heet, krijgt een nieuwe front dat zich kenmerkt door nieuwe lichtunits, een nieuwe grille, een nieuwe voorbumper én een nieuwe motorkap. De achterzijde lijkt ongewijzigd en ook in het interieur vinden we op een nieuw stuurwiel en een nieuw instrumentarium met groter digitaal display verder geen veranderingen waar.

Later dit jaar verschijnt de nieuwe Korando C ook in Europa. Het lijkt er overigens sterk op dat deze tweede Korando-facelift niet lang op de markt blijft. In 2018 wordt een compleet nieuwe generatie van de Koreaanse cross-over verwacht.