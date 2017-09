Slideshow

Onder het mes: MG3 Mazda-neus op kleintje MG

In Nederland is MG al lang niet meer actief, maar in onder andere het Verenigd Koninkrijk en China is het merk onder de vlag van SAIC Motor gewoon nog aanwezig. We maken vandaag kennis met de gefacelifte MG3.

De MG3 is het kleinste model dat MG op de prijslijsten heeft staan. De 3,99 meter lange en 1,73 meter brede hatchback verscheen in 2011 op de Chinese markt en werd in 2013 ook in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd. In China is nu een opgewaardeerde versie van de hatchback gelanceerd.

MG heeft zich niet ingehouden bij het faceliften van de MG3. De hatchback krijgt een volledig nieuwe voorzijde die duidelijk geleend is van de ZS/XS. Enige Mazda-invloeden zijn overigens ook van de partij. Aan de achterzijde wordt nieuwe verlichting gemonteerd en de achterruit is vervangen voor een exemplaar met een conventioneler design. Het gehele interieur gaat verder op de schop. Van een nieuw instrumentarium en een nieuw stuurwiel tot een nieuw infotainmentsysteem in de net zo nieuwe middenconsole: werkelijk de hele cockpit is vernieuwd. Wat krachtbronnen betreft, biedt MG de klant de keuze uit een 102 pk sterke 1.3 en een 117 pk sterke 1,5-liter grote viercilinder.

Het huidige MG kennen we in Europa eigenlijk alleen uit het Verenigd Koninkrijk, een land waar het merk een handjevol sedans en cross-overs verkoopt. De Engelsen kunnen kiezen uit de MG 3, de MG 6 en de GS. Verder is MG vooral in China actief, al zijn de modellen met de ooit magische tweelettercombinatie ook in andere landen in Azië te vinden. Onlangs gaf MG al aan weer iets met de sportieve erfenis van het merk te willen doen. De E-Motion Concept was daar een voorbeeld van. In het Verenigd Koninkrijk worden de auto's sinds kort overigens niet meer gebouwd. Inmiddels liggen er plannen op tafel om MG terug te brengen naar heel West-Europa. Een uitgebreid verhaal daarover, lees je hier.