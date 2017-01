Slideshow

Onder het mes: Mercedes-AMG GT Nu ook als GT C Coupé

Mercedes-Benz trekt in Detroit niet alleen de gefacelifte GLA-klasse uit de hoge hoed. Ook aan de andere kant van het spectrum wordt er bijgeschaafd. We maken kennis met de gefacelifte AMG GT!

In de tweede helft van 2014 maakte de wereld kennis met de AMG GT, een supercar met AMG-genen die zijn tanden in de Porsches 911 van deze wereld moet zetten. In Parijs schoof Mercedes-AMG de GT Roadster naar voren, een moment dat samenviel met de lancering van de GT C Roadster. Vandaag is in Detroit de gefacelifte AMG GT gepresenteerd. We maken direct kennis met de nieuwe dichte GT C.

Vorige maand wist onze spionagefotograaf een bijzondere AMG GT te kieken. Het leek er sterk op dat de grijze spierbundel de GT C betrof en vandaag blijkt dat we het bij het juiste eind hadden. Sterker nog, het vastgelegde exemplaar is identiek aan de AMG GT C die op de persfoto's te zien is.

We beginnen met de reguliere AMG GT en AMG GT S. Ze krijgen een nieuwe grille, nieuwe luchtinlaten en ook op motorisch vlak gaan ze erop vooruit. De biturbo 4.0 V8 in de AMG GT is nu 476 pk in plaats van 462 pk sterk. Het koppel neemt met 30 Nm toe tot 630 Nm. De GT S wordt natuurlijk niet overgeslagen. De krachtigere variant van de GT is nu 523 pk in plaats van 510 pk sterk en krijgt er 20 Nm bij, wat het totale koppel op 670 Nm brengt.

Hij is al genoemd, maar de GT C Coupé is ook helemaal nieuw. We kennen de open variant al en nu is dus ook de dichte AMG GT leverbaar met de 558 pk en 680 Nm sterke 4.0 biturbo V8. De GT C Coupé hoeft wat kracht betreft alleen de 585 pk sterke AMG GT R boven zich te dulden. De AMG GT C Coupé is in staat om in minder dan 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Zijn topsnelheid ligt op 315 km/h. Ook wat dynamiek betreft is de GT C-versie net even een tandje strakker dan de GT en GT S. Achterwielsturing is bijvoorbeeld van de partij, evenals adaptieve demping en een elektronisch sperdifferentieel.