Slideshow

Onder het mes: Isuzu MU-X Frisser front voor D-Max-broer

De Japanse werkpaardenfabrikant Isuzu heeft meer dan alleen de hier enigszins bekende pick-up D-Max in het gamma. Vandaag zetten we de MU-X op het podium, die zojuist is gefacelift.

Kort na de lancering van de huidige generatie D-Max in 2012 maakte de wereld kennis met de MU-X, een SUV die zijn basis met die pick-up van Isuzu deelt. Vorig jaar werd de D-Max op de snijtafel gelegd en nu is ook de MU-X opgefrist.

Heel grondig kunnen we bijpuntsessie, net als eerder bij de D-Max het geval was, niet noemen. Aan de voorzijde van de Japanner nemen we een nieuwe grille waar en ook de koplampen, nu met led-dagrijverlichting, zijn herzien. Op de flanken blijft alles bij het oude, in tegenstelling tot de achterzijde. De achterlichten zijn nu voorzien van ledtechniek en eronder monteert Isuzu een nieuwe bumper.

Het dashboard is voortaan in twee kleuren uitgevoerd en voor de liefhebber plakt Isuzu houtaccenten in de werkplek van de MU-X. Ook nieuw is het infotainmentscherm, dat in formaat groeit en nu 8 inch meet.

Op motorisch vlak blijft alles bij het oude. Naast een 175 pk sterke 3,0-liter grote turbodiesel heeft Isuzu een 150 pk sterk 1,9 liter metend exemplaar op de bestellijst staan. De kleinste van het stel is alleen in combinatie met voorwielaandrjiving te krijgen. De 3.0 is standaard een vierwielaandrijver.

De MU-X kan gezien worden als rivaal voor auto's als de Ford Everest, een op de Ranger gebaseerde SUV, en de Toyota Fortuner, op zijn beurt een SUV op basis van de Hilux.