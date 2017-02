Slideshow

Onder de loep: hart van McLarens Super Series 4,0-liter biturbo V8 voor 650S-opvolger

Het mag geen geheim meer heten dat McLaren een nieuwe compleet nieuwe inzending voor de Super Series klaar heeft staan, een auto die de 650S en 675's LT opvolgt. Vandaag wordt de aandrijflijn van de nieuwe Britse exoot belicht.

McLaren houdt voor de nieuwe Super Series-inzending vast aan de V8, al groeit het nieuwe blok in capaciteit van 3,8- naar 4,0-liter. De opnieuw van twee turbo's voorziene achtcilinder moet de officieel nog naamloze supercar in 7,8 tellen aan een snelheid van 200 km/h kunnen helpen. Ter vergelijk: de 650S had daar 8,4 seconden voor nodig en de 675LT 7,9 seconden. De fameuze kwart mijl (+- 400 meter)-sprint wordt in 10,3 seconden afgelegd, iets waar de 675 LT net zoveel tijd voor nodig had.

McLaren meldt nog geen cijfers over hoe krachtig de nieuwe Brit wordt. Gezien zijn sprintcijfers en ongetwijfeld iets hogere gewicht dan 675 LT, de overtreffende trap van de 650S, op een vermogen van tegen de 700 pk.

Het uiterlijk van de McLaren is geen geheim meer. Via onze spionagefotograaf vond een nagenoeg ongecamoufleerd exemplaar zijn weg naar AutoWeek.nl en onlangs dook de auto al geheel zonder plakkers op.

In Genève wordt de nieuwe McLaren onthuld tijdens de Autosalon van Genève. In de aanloop naar die Zwitserse beurs wordt ongetwijfeld meer informatie over McLarens Benjamin losgelaten. In Nederland zijn al tien orders binnen, potentiële klanten kregen de auto tijdens een bijeenkomst al te zien.