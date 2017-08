OM wil meer duidelijkheid over gebruik smartphone

Slideshow

Het Openbaar Ministerie (OM) stapt naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een rechtszaak over het gebruik van een smartphone in een speciale houder tijdens het besturen van een auto.

Een kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland besloot onlangs dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen het vasthouden van een mobiele telefoon en het bedienen van een telefoon in een houder tijdens het autorijden. In zijn uitspraak stelde de rechter dat in beide gevallen afleiding kan ontstaan en dat er in beide gevallen maar één arm beschikbaar is voor het besturen van de auto.

Hoewel de officier van justitie gelijk kreeg, stapt het OM toch naar het gerechtshof. Zo moet er meer duidelijkheid ontstaan over de exacte omstandigheden waarin een boete kan worden opgelegd voor het bedienen van een smartphone, zegt woordvoerder Ernst Koelman van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) tegen NU.nl. Het CVOM behandelt alle beroepen tegen verkeersboetes.

"Wij willen graag van de hoogste instantie een uitspraak die hopelijk ook in bredere zin duidelijkheid schept over wat wel en wat niet onder vasthouden valt", aldus de zegsman.

Beleid

Volgens Koelman zullen politie en OM op basis van de recente uitspraak niet direct hun beleid aanpassen. Als het gerechtshof ook bepaalt dat het bedienen van een smartphone in een houder verboden is, gebeurt dat mogelijk wel.

Het is onder bestaande wetgeving al strafbaar om niet goed op de weg te letten tijdens het besturen van een auto. In het verleden zijn er al mensen veroordeeld die bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakten terwijl zij hun navigatiesysteem of autoradio bedienden.

Het is niet bekend wie de boete kreeg vanwege het gebruik van een smartphone in een houder op een provinciale weg in Sneek. De man verdedigde zichzelf tijdens de rechtszaak.