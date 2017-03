Slideshow

Officieel: SsangYong Korando facelift Nu voor Europa

De gefacelifte SsangYong Korando is nu ook klaar voor de Europese markt.

Hij komt niet helemaal uit de lucht vallen, deze gefacelifte Korando. Onlangs zagen we al enkele onduidelijke foto's van de voor het thuisland bedoelde Korando voorbijkomen. De voor ons bestemde Korando is vormgegeven volgens hetzelfde recept.



Het front van de auto werd grondig onderhanden genomen. Nieuwe lampen, een nieuwe grille, een nieuwe voorbumper en een nieuwe motorkap geven de auto een frissere aanblik. De achterkant van de Koreanen was volgens de Zuid-Koreanen nog niet toe aan grote wijzigingen. Ook in het interieur valt het mee; daar zien we een groter 7-inch multimediascherm en een gewijzigd stuurwiel. Het motorenaanbod blijft hetzelfde. Er is keuze uit een 150 pk sterke 2,0-liter diesel en een 175 pk-uitvoering van die motor. Het aanbod wordt gecompletteerd door een178 pk sterke 2,2-liter dieselkrachtbron. De Korando is zowel met voor- als vierwielaandrijving leverbaar.



De facelift van de Korando komt op de valreep, want er staat voor volgend jaar al een compleet nieuwe generatie in de startblokken. Een jaar geleden zagen we de SIL-2 Concept, die hierop vooruitblikt.