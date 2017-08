Slideshow

Officieel: Porsche Cayenne Langer, breder, lager

Vijftien jaar na de nogal spraakmakende introductie van de eerste Porsche Cayenne en zeven jaar na de lancering van de tweede generatie presenteert Porsche opnieuw een volledig nieuwe versie van z’n grootste SUV. Dit is hem!

Een grote verrassing is de Cayenne niet meer, want voor het weekend lekte de auto al in vol ornaat uit. Met name van opzij lijkt de auto als twee druppels water op zijn voorganger en ook de neus met de kenmerkende, hoog gepositioneerde koplampen blijft grotendeels intact. De verschillen tussen de laatste twee generaties van de Cayenne zijn het duidelijkst aan de achterzijde, waar een Panamera-achtige achterlichtpartij voor een moderne Porsche-uitstraling zorgt.

Langer, breder, lager

Dat de Cayenne wel degelijk helemaal nieuw is, blijkt om te beginnen uit de maatvoering. De auto is 6,3 centimeter langer, dik 4 centimeter breder en bijna 1 centimeter lager dan de uitgaande variant, wat andere, sportievere verhoudingen oplevert. Ook de binnenruimte is gegroeid. De bagageruimte, die met 670 liter achter de achterbank al niet bepaald krap was, neemt met 100 liter toe tot een totaal van maar liefst 770 liter. Ook verder naar voren is de moderniseringsslag duidelijk waarneembaar. Het dashboard vertoont veel overeenkomsten met dat van de Panamera, wat betekent dat een groot, centraal gepositioneerd 12,3-inch HD-scherm de aandacht opeist. Het instrumentarium bestaat, zoals dat hoort bij een Porsche, uit vijf 'tellers', al zijn de buitenste exemplaren opgevuld door 7-inch displays waarop alle mogelijke ritinformatie tevoorschijn kan worden getoverd.

Minimaal 340 pk

Niet alleen de buitenkant en het interieur, maar ook de technische basis van de Cayenne is nieuw. In plaats van het 'oude' MLB staat nu het MLBevo-platform van onder meer de Audi Q7 en Bentley Bentayga opgesteld. Het draagt bij aan het gewichtsverlies, want ondanks de in veel opzichten toegenomen buitenmaten is de auto 65 kg lichter dan zijn voorganger. Dat is goed nieuws voor de motoren, die toch al niet zo'n kluif lijken te hebben aan deze forse SUV. De 'instapversie' krijgt namelijk een geblazen 3.0 V6 met 340 pk en 450 Nm mee, 10 pk meer dan het 3,6-liter exemplaar van zijn meest recente voorganger. Daarmee dendert de basis-Cayenne in 6,2 seconden van 0 naar 100 km/h. De enige andere versie is vooralsnog de Cayenne S, die uit z'n 2,9-liter V6 biturbomotor 440 pk en 550 Nm haalt. Die versie heeft maar 5,2 tellen nodig voor de 0-100-sprint, maar met het optionele Sport Chrono-pakket wordt dat 4,9 seconden. De motoren worden gekoppeld aan een achttraps Tiptronic S-versnellingsbak.

Achterwielbesturing

Om het sportieve karakter nog verder te onderstrepen, krijgt de Cayenne behalve een aangescherpt onderstel achterwielbesturing mee. Ook zijn de achterbanden breder dan de voorbanden en wordt overhellen door allerlei elektronische foefjes en actieve dempers tot een minimum beperkt. Om de nog altijd behoorlijk zware auto weer tijdig tot stilstand te brengen, komt Porsche met een noviteit op remgebied: PSCB. De Porsche Survace Coated Brake betekent dat de stalen remschijven zijn voorzien van een speciale coating die slijtage tegen moet gaan en beter bestand moet zijn tegen intensief gebruik. Voor wie dat niet genoeg is, zijn er nog altijd keramische remmen beschikbaar.

De nieuwe Porsche Cayenne is al te bestellen en staat vanaf begin december in de Nederlandse showrooms. De 340 pk sterke versie staat voor minimaal € 109.800 te boek, voor een 'S' moet je minimaal € 129.100 meebrengen.