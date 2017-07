Slideshow

Officieel: Opel brengt GSi-label terug Terugkeer van fameus naamplaatje

Opel brengt het in GSi-label terug. Dat blijkt uit een bericht op de Instagram-pagina OpelVauxhallDesign.

Opel plaatst een afbeelding online waarop de typeaanduiding GSi is te zien. De afbeelding wordt vergezeld door de tekst "[...] dit is onze eerste exclusieve afbeelding van een van onze meest spannende toekomstige modellen". We verwachten het GSi-label tijdens de IAA van Frankfurt voor het eerst sinds lange tijd weer op een Opel te zien.

Of Opel het GSi-label in het leven roept om een nieuwe, mildere performancelijn onder het OPC-label op te zetten, of dat het de nieuwe naam van de OPC-modellen wordt, is tot op heden nog niet bekend. Wij mikken erop dat het GSi-label een kleine stap onder het OPC-label komt te staan. Daarmee zou Opel een lijn aan zijn modellengamma toevoegen die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de ST-lijn van Ford. Later vandaag volgt meer officiële informatie.

Verleden

Opel plakte het GSi-label onder andere op de Manta, de Kadett, en de Astra. Ook diverse generaties Corsa kregen het label op zich geplakt. De laatste Corsa die getrakteerd werd op een GSi-uitvoering, was de Corsa D. Deze werd tussen 2008 en 2010 nog als 150 pk sterke 1.6 Turbo GSi-geleverd. Ook dat model stond een stapje lager op de krachtladder dan gelijktijdig te koop zijnde 192 pk sterke OPC. GSi staat overigens voor Grand Sport Injection.