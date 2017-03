Slideshow

Officieel: Mercedes E-klasse Cabriolet E-klasse helemaal compleet

Het hele rijtje varianten van de Mercedes-Benz E-klasse is compleet. Dit is de Cabriolet!

Mercedes maakte er geen geheim van dat het de E-klasse Cabriolet in de startblokken heeft staan. Vorige week kregen we deze teaserfoto te zien van de open versie, met de aankondiging dat we de auto tijdens de Autosalon van Genève kunnen aanschouwen. Nu is het digitale doek er alvast af!



We kunnen wel stellen dat de Cabriolet voor weinig verrassingen meer zorgt. Uiteraard zijn er veel overeenkomsten met de eerder onthulde Coupé. Op het dak na, uiteraard. Mercedes meldt dat de kleurkeuze voor het stoffen dak bestaat uit donkerblauw, donkerbruin, donkerrood en zwart. Het dak kan geopend en gesloten worden tot 50 km/h. Het kost 20 seconden om het dak dicht of open te krijgen. Met het dak dicht is er 385 liter laadvermogen in de kofferbak. Wie open rijdt, heeft nog 310 liter tot zijn beschikking. De achterstoelen zijn tot op zekere hoogte los van elkaar neer te klappen, zodat je ook nog wat grotere objecten mee kunt nemen.



De net geen 4,83 meter lange Cabriolet is iets groter dan zijn voorganger en staat op hetzelfde platform als de sedan en stationwagon. Wel staat de auto 15 mm lager op zijn wielen. De Cabriolet beschikt net als zijn gesloten broer voor en achter standaard over ledverlichting. Optioneel zijn Multibeam-ledkoplampen. Ook in het interieur is er weer de keuze uit analoge klokken in het instrumentarium of, zoals op de foto's te zien is, twee 12,3-inch digitale displays.



Motoren



Er is vanaf het begin een brede keuze uit benzine- en dieselmotoren. Verwacht dat de basismotor de 184 pk en 300 Nm sterke 2,0-liter benzinemotor uit de E 200 is. Daarboven staat de E 300, met een 245 pk en 370 Nm sterke versie van de 2.0. Ook een vierwielaangedreven versie zit in het vat, met de E 400 4Matic. Die beschikt over de 333 pk en 480 Nm sterke 3,0-liter V6, goed voor een acceleratie van 0-100 km/h die in de Coupé 5,3 seconden in beslag neemt. De zwaardere Cabriolet heeft daar waarschijnlijk wel iets langer voor nodig. Dieselaars zijn op de 194 pk en sterke 2,0-liter E 220d aangewezen. Schakelen gaat standaard automatisch, met de 9G-Tronic-automaat.



Uiteraard zijn ook de nodige veiligheidssystemen aanwezig. Active Brake Assist, Drive Pilot en Parking Pilot zijn van de partij. Verder is er Active Distance Assist in combinatie met Active Steering Assist. Daarmee kan de auto zichzelf binnen de rijbaan houden en tot een snelheid van 210 km/h zijn voorganger volgen.