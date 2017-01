Slideshow

Officieel: Mercedes-AMG Project One met F1-blok Hypercar krijgt tijdelijke naam

Het is inmiddels geen geheim meer dat Mercedes-AMG werkt aan een extreme hypercar. Vandaag sijpelt mondjesmaat wat officiële informatie binnen.

Vorig jaar vingen we voor het eerst geluiden op over de mogelijke komst van een hypercar van Mercedes-AMG. De auto die het eenmaal op de markt aan de stok krijgt met de toekomstige Aston Martin 'Red Bull 001' draagt nu een tijdelijke naam: Project One.

Er wordt al tijden gespeculeerd over wat de Mercedes-AMG's Project One gaat aandrijven. Her en der werd in twijfel getrokken of de hypercar daadwerkelijk over F1-techniek zou komen te beschikken. Vandaag kan alle twijfel de prullenbak in gesmeten worden: Mercedes-AMG meldt zelf dat de Project One een 'Formule 1'-aandrijflijn krijgt. Dat betekent: een zeer kleine V6 met een inhoud van zo'n 1,6-liter die wordt bijgestaan door elektrische kracht. Het vermogen moet op "boven de 1.000 pk" liggen. Veelbelovend!