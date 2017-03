Slideshow

Officieel: Mercedes-AMG GT Concept AMG GT met Panamera-honger

Na een korte teasercampagne heeft Mercedes-Benz de AMG GT Concept naar voren geschoven, een vooruitblik op uitbreiding van de AMG GT-familie!

Mercedes-Benz windt er geen doekjes om: de Mercedes-AMG GT Concept geeft al op detailniveau weg met welk model de AMG GT-familie wordt uitgebreid. De vierdeurscoupé moet auto's als de Porsche Panamera het vuur na aan de schenen leggen.

Her en der zien we EQ Power+ badges op Mercedes' jongste studiemodel. Dit wijst uiteraard op de aanwezigheid van elektrokracht. Daarmee zien we voor de tweede keer, na de SLS AMG Electric, een geëlektrificeerde AMG. De vierwielaangedreven AMG GT Concept is dan ook een hybride, waarbij een 4,0-liter grote V8 wordt gekoppeld aan een elektromotor die op de achteras is geplaatst. Het totaalvermogen moet op 805 pk liggen. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in minder dan drie tellen achter de rug.

In de voorbumper komen we actieve aerodynamica tegen, volgens Mercedes-Benz geïnspireerd op het actieve Airpanel van de AMG GT R. Aan zowel voor- als achterzijde plaatst Mercedes opvallende verlichting met 'nano active fiber-techniek'. In de koplampen is een AMG-logo verwerkt. In de zijschermen vinden we op stokjes geplaatste camera's, die fungeren als zijspiegels.

Tussen neus en lippen door meldt Mercedes-Benz overigens dat de met F1-techniek doorspekte hypercar die het in de ontwikkelingskamers heeft staan, in september debuteert tijdens de IAA van Frankfurt.