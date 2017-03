Slideshow

Officieel: Kahn Vengeance Volante Als een Aston Martin te gewoon is

De Britse tuner Kahn Design biedt soelaas wanneer je als Aston Martin-klant bent uitgekeken op het bestaande modellengamma. Deze keer hebben ze de Vengeance ontdaan van zijn vaste dak en er een Volante van gemaakt.

Afzal Kahn houdt zich bezig met het grondig aanpassen van allerlei exoten zoals Lamborghini's, Bentleys, Ferrari's en Rolls-Royces. Ook met Range Rovers kunnen ze prima uit de voeten. Evenals Aston Martins, zo bewezen ze in 2015 bijvoorbeeld met de WB12 Vengeance, op basis van de DB9.

Op de beurs van Genève is Kahn 'back with a vengeance', zoals de tuner zelf gevat omschrijft. Het gaat om de cabrioversie van de Vengeance die vorig jaar in Zwitserland debuteerde. Beide hebben een behoorlijk afwijkende voor- en achterkant in vergelijking met de donorauto: de Aston Martin DB9. Onder de kap van de Volante ligt, net als bij laatsgenoemde, een 517 pk sterke 6.0 V12. Hiermee sprint de cabrio in 4,6 seconden naar de 100 km/h en trekt door tot 295 km/h.

"Een cabrioversie van de Vengeance bouwen, bracht de nodige uitdagingen met zich mee, gezien de unieke structuur van de auto. Maar we hebben ze overwonnen op typisch Britse wijze", aldus eigenaar Afzal Kahn. Wat die wijze precies inhoudt, daar gaat hij verder niet op in.

De Volante wordt in beperkte oplage gebouwd. Wie is geïnteresseerd in een exemplaar, wordt door Kahn geadviseerd op snel een order te plaatsen 'om teleurstelling te voorkomen'.