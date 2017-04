Slideshow

Officieel: Jeep Grand Cherokee Trackhawk 717 pk sterk Hellcat-hart

Na een gisteren te vroeg op internet verschenen foto van de Grand Cherokee Trackhawk heeft Jeep nu besloten zelf het digitale doek van de Grand Cherokee met Hellcat-hart te trekken.

Geheel volgens verwachting is de Jeep Grand Cherokee Trackhawk een Grand Cherokee met dezelfde 6,2-liter grote supercharged Hellcat V8, een blok dat 717 pk en 875 Nm aan primitieve oerkracht weet op te wekken. Opvallend, het blok levert daarmee 6 Nm minder dan in de Dodge Challenger en Charger Hellcat. Deze berg vermogen is genoeg om de 2.433 kilo wegende SUV in 3,5 seconden aan een snelheid van 96 km/h (60 mph) te helpen.

Volgens Jeep heeft het daarmee de snelste SUV ter wereld in zijn lineup. Daarmee vergeten de Amerikanen voor het gemak even het bestaan van Tesla's Model X, een elektrische SUV die als P100D op papier in 2,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h kan sprinten.

De 6,2-liter V8 is gekoppeld aan een achttrapsautomaat, een transmissie die volgens Jeep heftig is aangepast om het vermogen aan te kunnen. Een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel is aanwezig voor de achteras. Om het gevaarte weer fatsoenlijk tot bedaren te brengen, monteert Jeep stevige Brembo-remmerij.

Het uiterlijk van de Grand Cherokee Trackhawk wijkt nauwelijks af van dat van de SRT. We zien een extra koelgleuf aan de voorzijde en de mistlampen lijken vervangen te zijn voor koelopeningen. De wielkasten zijn marginaal verbreedt en aan de achterzijde vinden we vier uitlaateindstukken. In het interieur monteert Jeep een ander instrumentenpaneel, nu me een centraal geplaatste toerenteller en op het bij het infotainmentsysteem horende 8,4-inch grote display zijn extra gegevens op te roepen.

In het vierde kwartaal van dit jaar staat de Grand Cherokee in de Amerikaanse showrooms.