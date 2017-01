Slideshow

Officieel: GM investeert miljard in VS Uitbreiding in thuisland, deels terugtrekken uit Mexico

General Motors investeert 1 miljard dollar in de Amerikaanse productie. Dat maakt het concern vandaag officieel bekend.

Met de investering moeten er banen behouden blijven en extra banen gecreëerd worden. De investering komt ten goede aan diverse zaken, zoals de productie van auto's en het ontwikkelen van technologie. Aan de investering hangen 1.500 banen vast. Het belangrijkste nieuws is misschien wel dat de productie van de assen van pick-ups verplaatst wordt van Mexico naar de Amerikaanse staat Michigan. Met die verplaatsing worden 450 banen binnen de VS gecreëerd. Een leverancier van onderdelen voor diverse pick-ups van GM verplaatst de werkzaamheden ook naar Michigan.



GM's CEO Mary Barra geeft aan dat de verdere investering in het thuisland moet zorgen voor "...meer Amerikaanse banen en betere resultaten voor de klanten. De VS is onze thuismarkt en we zetten in op groei. Dat is goed voor onze werknemers, dealers en leveranciers. Het moet ons helpen om de beurswaarde van GM verder te doen groeien."



Vanochtend circuleerden de eerste geruchten over de investering al. Donald Trump, die vrijdag wordt beëdigd als president van de Verenigde Staten, hamerde er de afgelopen tijd op dat autofabrikanten meer moeten investeren in binnenlandse banen.