Officieel: Britten doen brandstofmotor in de ban 200 miljoen beschikbaar gesteld voor regelingen

Groot-Brittannië gaat de verkoop van nieuwe diesel- en benzineauto’s vanaf 2040 verbieden. De maatregel is onderdeel van een plan om ze tien jaar later helemaal van de weg te halen, zei de Britse minister van Milieu, Michael Gove, woensdag.

Groot-Brittannië treedt hiermee in de voetsporen van Frankrijk en Noorwegen. Ook in die landen zijn in de toekomst alleen nog hybride of elektrische auto's toegestaan. In Frankrijk is daarbij gekozen voor een premie voor mensen die een oude auto inleveren. Ook hier gaat het verbod in 2040 in, in Noorwegen is dat in 2025 al.

Gove zei ook dat de regering binnenkort 200 miljoen pond beschikbaar stelt aan lokale overheden voor regelingen om de toegang van dieselvoertuigen op vervuilde wegen alvast te kunnen beperken. De minister geeft de voorkeur aan weg-tot-weg beperkingen in plaats van rechtstreekse verboden voor hele stadscentra of kostbare regelingen om bepaalde voertuigen te verbannen.