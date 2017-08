Slideshow

Officieel: elektrische Volkswagen 'Microbus' komt Welkom terug 'Volkswagenbusje'

Al decennia gaan er geluiden rond over de terugkeer van 'het Volkswagenbusje'. Tijdens het Concours d'Elegance in Pebble Beach heeft Volkswagen officieel uit de doeken gedaan dat er een elektrische Volkswagenbus in het vat zit.

Niemand minder dan Dr Herbert Diess en Dr Eckhard Scholz, respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur van Volkswagen en het hoofd van Volkswagen Bedrijfswagens, hebben aangekondigd dat de I.D. Buzz in 2022 op de markt verschijnt.

Met de elektrische bus richt Volkswagen zijn pijlen voornamelijk op de Noord-Amerikaanse, Europese en Chinese markt. Volkswagen meldt alvast dat het accupakket bij het definitieve productiemodel net als bij de concept-car die eraan voorafging in de bodem weggewerkt zijn. Van het Volkswagenbusje moet zowel een personenversie als een bestelversie verschijnen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Volkswagen hoopvolle klanken laat horen over de terugkeer van het 'Volkswagenbusje'. Volkswagen is immers al jaren bezig met het semi-aankondigen van een retrobus en nooit kwam het er echt van. In 2001 liet Volkswagen de Microbus Concept zien. Tien jaar later, in 2011, kwam Volkswagen met een soortgelijke concept-car, de Bulli. Vorig jaar schoof Volkswagen de Budd-e naar voren, opnieuw een studiemodel dat wat design betreft sterk hintte naar de komst van een retrobus. Met deze nieuwe bevestiging lijkt de komst van het model in ieder geval zekerder dan ooit.