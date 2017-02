Slideshow

Officieel: DS 7 Crossback 'Symbool voor de toekomst van DS'

Na facelifts waarbij de DS 3, DS 4 en DS 5 de merknaam Citroën verloren, is het nu tijd voor de eerste auto die vanaf het begin als een product van het merk DS wordt gevoerd. Dit is de DS 7 Crossback!

Kijk niet raar op als deze auto je bekend voorkomt: de Genève-knaller van DS kwam eerder al in ongecamoufleerde vorm - en in deze kleur - voorbij. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, is de DS 7 een cross-over in het C-segment. Hij rust op het EMP2-platform waarop onder meer ook de Peugeot 3008 staat, maar mikt nadrukkelijker dan die auto op het duurdere 'premium'-gedeelte van het drukbevochten segment van de compacte cross-over. Om de strijd daar aan te gaan, geeft de Nederlandse ontwerper Ivo Groen de auto veel opvallende details met een forse hoeveelheid chroom mee. De combinatie van koplampen en grille krijgt de naam 'DS Wings' mee en moet het familiegezicht van DS worden. Het belang van deze auto is groot, want de '7' moet laten zien waar het nog zo jonge merk in de nabije toekomst naar toe wil.

Innovatie

Aan het interieur heeft DS dan ook veel aandacht besteed. Het merk belooft hoogwaardige materialen, dito audiovoorzieningen, op bijzondere wijze gestikt leer en niet één, maar zelfs twee grote schermen. Het tweede exemplaar dient als digitaal instrumentarium. Om de veeleisende kopers van merken als Audi, BMW en Mercedes weg te snoepen, strooien de Fransen kwistig met nieuwe technieken in de DS 7. Zo krijgt de auto onder meer de beschikking over adaptieve ledkoplampen, vermoeidheidsherkenning en - bijzonder in dit segment - een nachtzichtassistent. Ook automatisch inparkeren behoort tot de mogelijkheden en gaat verder dan we gewend zijn. Behalve de besturing neemt de DS 7 namelijk ook de bediening van gas- en rempedaal voor zijn rekening tijdens het inparkeren. Dankzij adaptieve cruisecontrol en een actieve rijstrookassistent, verzameld onder de noemer 'DS Connected Pilot', beschikt de DS 7 ook op hogere snelheden over enige autonome functies. Nog een noviteit is DS Active Scan Suspension, waarbij een camera in samenwerking met sensoren bij de wielen veranderingen in het wegdek registreert. De auto kan daar vervolgens op anticiperen door de stuurhoek nipt te veranderen, remingrepen uit te voeren of de vering of demping aan te passen, wat het comfort ten goede zou komen.

Plug-in-hybride

Elektronische snufjes en veiligheidssystemen zijn echter niet de enige nieuwe technieken die de DS 7 meekrijgt. Voor 2019 staat namelijke een plug-in-hybride met een nieuwe aandrijflijn op de rol: de E-Tense. De auto met de van een elektrische concept-car geleende naam combineert een 200 pk sterke benzinemotor met twee elektromotoren van elk 109 pk. Het totaalvermogen van 300 pk wordt verdeeld over alle wielen, want één van de twee elektromotoren bevindt zich bij de achteras. Het 13 kWh grote accupakket zorgt in theorie voor een elektrisch bereik van 60 km.

De elektro-aandrijving op de achteras maakt van de E-Tense bovendien de enige vierwielaangedreven DS 7, want de rest moet het met voorwielaandrijving doen. Het reguliere gamma bestaat uit drie benzinemotoren en twee diesels. De 'instapper' is een 130 pk sterke PureTech, die in standaardvorm wordt gecombineerd met een handgeschakelde zesbak. Wie meer wil, kan opteren voor een THP-benzineblok met 180 of 225 pk, die in beide gevallen wordt gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Ook de lichtste diesel krijgt standaard een handbak en 130 pk mee. Meer vermogen is hier te vinden in de vorm van de BlueHDi 180, die weer samenwerkt met de automatische versnellingsbak. Deze aandrijflijn is ook te vinden in de Peugeot 3008 GT.

Als de DS 7 in het voorjaar naar Nederland komt, verschijnt hij eerst als introductieversie Première Edition. Die variant heeft het hierboven beschreven DS Connected Pilot, DS Night Vision en DS Active Scan Suspension aan boord en is alleen verkrijgbaar met de 180 pk sterke diesel of de 225 pk sterke benzinevariant.