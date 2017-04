Slideshow

Officieel: Citroën C5 Aircross Nieuwe cross-over ook voor Europa!

Vorige week konden we jullie de C5 Aircross al ver voor zijn onthulling laten zien. Nu heeft ook Citroën zelf de nieuwe cross-over gepresenteerd.

Vorige week verscheen de C5 Aircross flink te vroeg op de digitale kanalen en nu is de auto officieel aan de wereld voorgesteld. Goed nieuws voor wie ervoor vreesde dat de C5 Aircross in China zou blijven: volgend jaar komt hij ook naar ons deel van de wereld!

De C5 Aircross staat op het bekende EMP2-platform en meet 4,5 meter in de lengte, is 1,84 meter breed en 1,67 meter hoog. Zijn wielbasis meet 2,73 meter. De bagageruimte meet 482 liter. Duidelijk is dat Citroën wel tevreden was met het ontwerp van de Aircross Concept. De productieversie wijkt er namelijk nauwelijks van af. Citroën zet de kleuren Blanc Nacré, Noir Perla Nera, Gris Platinium en Brun Squirrel en Orange Volcano op de optielijst. Afhankelijk van de uitvoering staat de auto op 17-, 18- of 19-inch lichtmetaal.

De C5 Aircross is voorgesteld als Plug-in Hybrid met e-AWD-aandrijving. De aandrijflijn is 300 pk sterk en bestaat uit een 200 pk sterke verbrandingsmotor die is gekoppeld aan twee elektromotoren (één voor, en één achter). Citroën spreekt verder over 165 pk en 200 pk sterke benzinemotoren.

In het interieur vinden we een 12,3-inch metend digitaal instrumentarium. Op de middenconsole vinden we een 8-inch metend HD-scherm, behorend bij het infotainmentsysteem. Citroën spreekt verder van de aanwezigheid van een panoramisch dak, al zal dat niet tot de standaarduitrusting behoren.

Nieuw voor Citroën is het Progressive Hydraulic Cushions-systeem, een ophanging waarbij de schokdempers zijn voorzien van twee hydraulische druklagers. In de toekomst gaan we dat op meer modellen van het merk terugzien. Citroën spreekt over het 'vliegend tapijt'-effect van weleer/