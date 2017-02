Slideshow

Occasionverkoop stagneert Nog geen 0,2 procent toename

De verkoop van tweedehands auto's aan consumenten is in januari blijven steken op nagenoeg hetzelfde niveau als een jaar eerder. Autobedrijven verkochten in totaal 93.149 occasions en tussen particulieren onderling wisselden er nog eens 60.471 van eigenaar.

De verkoop van tweedehands auto's aan consumenten is in januari blijven steken op nagenoeg hetzelfde niveau als een jaar eerder. Autobedrijven verkochten in totaal 93.149 occasions en tussen particulieren onderling wisselden er nog eens 60.471 van eigenaar.

Bij elkaar opgeteld komt dat neer op een toename van nog geen 0,2 procent ten opzichte van januari 2016, blijkt uit cijfers die VWE voertuiginformatie en -documentatie donderdag heeft gepubliceerd. Over heel 2016 nam de verkoop van tweedehands auto's aan particulieren nog met 3,6 procent toe tot ruim 1,8 miljoen stuks.

De verkoop van nieuwe auto's nam in januari wel een hoge vlucht, blijkt uit cijfers die de brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG eerder deze week naar buiten brachten. Er werden 51.536 nieuwe auto's op kenteken gezet, ruim 27 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De grote belangstelling voor nieuwe auto's is mede te danken aan gewijzigde bijtellingsregels voor zakelijke rijders. Die waren ditmaal in veel gevallen goedkoper uit als hun leasebak pas in het nieuwe jaar op kenteken werd gezet. In voorgaande jaren was dat omgekeerd en piekte de verkoop juist in december.