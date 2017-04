Slideshow

Occasionverkoop licht gestegen Stijging van 2,9 procent

De verkoop van tweedehandsauto's aan consumenten is vorige maand weer licht toegenomen, na een kleine terugval in februari. Dat blijkt uit cijfers die VWE voertuiginformatie en -documentatie woensdag heeft gepubliceerd.

Er verwisselden in maart 160.907 gebruikte personenwagens van eigenaar. Dat is 2,8 procent meer dan in maart vorig jaar. In februari was op jaarbasis nog sprake van 2,7 procent krimp. Bezien over het gehele eerste kwartaal lopen de occasionverkopen uiteindelijk maar een fractie (0,1 procent) voor, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Anders dan bij de markt voor tweedehandsauto's zit de verkoop van nieuwe personenauto's de laatste tijd juist stevig in de lift. Autobrancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging meldden afgelopen weekend al dat er bij de dealers in het eerste kwartaal bijna 120.000 auto's uit de showrooms zijn gerold. Dat komt neer op een stijging van 22 procent. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er in de vergelijkbare maanden vorig jaar juist erg weinig nieuwe wagens aan de man zijn gebracht.