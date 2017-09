Slideshow

Occasions: plug-ins en hybrides in de Randstad... ...en diesels in het noorden

VWE Automotive heeft de voorkeuren van de Nederlandse occasionkopers per provincie bekeken. Wat blijkt? In de Randstad zijn kleine auto's en plug-ins populair, terwijl SUV's met name in het zuiden populair zijn.

Over het algemeen gezien heeft de Nederlandse occasionkoper een grote voorkeur voor stationwagons en diesels. SUV's zijn in het westen en het zuiden van ons land populair, waar kopers in het in Zeeuws-Vlaanderen gelegen Oostburg de grootste voorkeur hebben voor een SUV. Eén op de tien occasions die daar door een autobedrijf wordt verkocht, is er één uit deze categorie. In Zeeland is met name de compacte cross-over, denk aan auto's als de Renault Captur, in trek. In Limburg kiezen mensen graag voor een gebruikte SUV van de categorie Nissan Qashqai. In het midden van het land gaat de voorkeur juist uit naar X5-achtigen.

In het noorden van ons land blijkt de occasionkoper traditioneler ingesteld. De sedan en stationwagon uit de hogere segmenten zijn daar populairder. In Friesland, Groningen en Drenthe is een kwart van de verkochte occasions een sedan of stationwagon. Het A-segment is daarentegen populair in de Randstad, waarbij de regio Dordrecht een uitschieter is. Van alle tien verkochte occasions zijn er hier twee afkomstig uit dit segment.

Middelgrote MPV's, ze worden nog verkocht, blijken vooral in Overijssel en in de kop van Noord-Holland in trek. Grotere MPV's vinden in de Randstad juist weer vaak een eigenaar. Cabriolets gaan in het midden van het land het vaakst van de hand. In het Gooi is 4,5 procent van de verkochte gebruikte personenauto's zelfs een cabriolet.

Diesel of plug-in?



Tevens laten de Nederlandse regio's een eigen voorkeur in brandstofsoorten zien. In het noorden van het land, mogelijk aangejaagd door de veelal grotere afstanden die er worden gereden, zijn gebruikte diesels het sterkst in trek. In de regio Heerenveen-De Fryske Marren is 27 procent van de verkochte gebruikte auto's dit jaar een zelfontbrander. Ter vergelijking: in Zuid-Limburg ligt dat percentage op 7 procent. Lpg blijkt in het midden van die provincie populairder dan in alle andere Nederlandse regio's. Gebruikte plug-ins vinden in de Randstad het vaakst een nieuw baasje, met name in Amsterdam en Den Haag.

Bron: VWE Automotive.