Nul Latin NCAP-sterren voor Chevrolet Onix Ook treurige score voor Kia Rio Sedan

Latin NCAP stoomt weer van woede. Het is opnieuw Chevrolet dat nul sterren weet te scoren tijdens de crashtests. Ook Kia maakt met de Rio Sedan geen beste beurt.

Latin NCAP, de Zuid-Amerikaanse afdeling van NCAP, heeft een Chevrolet Onix én een Kia Rio Sedan aan een reeks botsproeven onderworpen. Inmiddels is het voor General Motors in Zuid-Amerika geen verrassing meer: de Onix ging met nul sterren naar huis. Niet lang geleden waren het de Chevrolet Sail en de Spark die met dezelfde erbarmelijk lage score de shredder in verdween.

Teleurstellend, noemt Latin NCAP de scores van de twee crashkandidaten. Latin NCAP maakt zich met name druk om de score van de Onix, een auto die bovenaan de verkooplijsten in Brazilië staat. De in dat Zuid-Amerikaanse land gebouwde Onix faalde het hardst bij de zijdelingse botsing. De Kia Rio scoort daarentegen de laagste score voor alle volwassen inzittenden. Kleine troost voor de Onix: de veiligheid voor kinderen op de achterbank werd met drie sterren beoordeeld. De Rio Sedan haalde op dit vlak slechts één ster. De Rio werd wel geprezen om zijn resultaten bij de zijdelingse impact, maar dat mocht geen ster opleveren.

Zowel de Rio als de Onix werden in basistrim getest. Zowel de Kia als de Chevrolet hebben standaard geen airbags, Latin NCAP maakt zich hard voor het verplicht stellen van deze veiligheidsvoorziening. Kia zou aangegeven hebben dat alle Rio's alsook alle nieuwe Picanto's in standaardvorm spoedig over een airbag voor de bestuurder komen te beschikken. Belangrijke kanttekening: de Zuid-Amerikaanse score van de Rio Sedan is níet vergelijkbaar met die van de Rio hatchback in Europa, al moet die nog door Euro NCAP worden getest.

Global NCAP ziet 2020 als jaar waarin het geen enkele 0-sterren auto's meer wil tegenkomen. Daarbij vind de instantie het logischerwijs absurd dat grote concerns een airbag, die volgens het bedrijf zo'n 45 euro kost, niet standaard leveren..