Nu ook voor ons: de Volkswagen Load Up Bestelversie van Up ook elektrisch en met CNG

Volkswagen lanceert de Load Up ook in Nederland. De nieuwste bestelversie van de kleine Volkswagen is er vanaf € 10.782 en komt in drie smaken. De benzineversie, de CNG Eco-Load Up en de elektrische E-Load Up.

In de Load Up maakt de achterbank plaats voor een laadruimte van 990 liter. Het maximale laadvermogen ligt op 361 kilogram. Een houten laadvloer met daarin sjor-ogen moet ervoor zorgen dat pakketjes heelhuids hun bestemming bereiken. Een scheidingsrek tussen de laadruimte en de voorstoelen beschermt inzittenden tegen rondslingerende lading. Volkswagen mikt met de Load Up op bedrijven die op zoek zijn naar een auto voor het vervoer van kleinere pakketten in stedelijk gebied. De Load Up komt in drie soorten en wordt op geel kenteken gezet.



De instapversie van het kleine werkpaardje is de 60 pk sterke 1.0 benzine. Die kost zoals gezegd minimaal € 10.782. Het opgegeven gemiddeld verbruik daarvan bedraagt 4,1 l/100 km. Voor € 13.019 heb je de CNG-versie, die Volkswagen de naam Eco-Load Up meegeeft. Misschien wel de meest interessante versie is de E-Load Up. Dat is een volledig elektrische variant, die volgens de NEDC-test een actieradius van 160 kilometer heeft. Uiteraard profiteert die versie van een gunstige bijtelling van 4 procent. Volkswagen stelt dat de accu van de 82 pk sterke E-Load Up met snellader in een halfuur voor 80 procent vol zit. Vanaf € 22.423 mag die variant mee naar huis. De Load Up, Eco-Load Up en E-Load Up zijn per direct te bestellen.