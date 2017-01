Slideshow

Nu ook Porsche 911 GTS onder het mes Direct als Coupé, Targa en Cabriolet

Porsche ziet in de North American Auto Show in Detroit een geschikt podium om de gefacelifte 911 GTS op aan de wereld voor te stellen.

In 2014 lanceerde de GTS-versie van de huidige generatie 911, een gulden middenweg tussen de Carrera S en de GT3. Nagenoeg het volledige 911-gamma is al onder het mes gegaan, nu is de GTS aan de beurt.

De 3,8-liter zespitter die de GTS na zijn introductie als kloppend hart had, maakt plaats voor de nieuwe 3,0-liter zescilinder boxermotor waar twee turbo's op zijn geschroefd. Het blok levert 450 pk en 550 Nm koppel waarmee hij 20 pk sterker is dan voorheen. De dichte 911 is in staat in 3,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Schakelen gaat in dat geval met een PDK-transmissie. Liever zelf schakelen? Geen probleem, ook een handbak staat op de orderlijst. Het gemiddeld verbruik ligt op 8,3 l/100 km. De Coupé met handbak haalt een topsnelheid van 312 km/h.

Op optisch vlak is de vernieuwde GTS-reeks, bestaande uit een Coupé, Cabriolet en een Targa, onder andere te herkennen aan de vernieuwde lichtunits.