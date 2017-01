Nu officieel: vernieuwde Ford Mustang

Slideshow

Vanochtend konden we dankzij een gelekte video al kennismaken met de gefacelifte Ford Mustang. Nu trekt Ford in de Verenigde Staten officieel het digitale doek van de vernieuwde Mustang!

Zoals we al konden zien is vooral het front van de Mustang flink op de schop gegaan. Nieuwe koplampen, een bredere grille en een volledig nieuwe voorbumper geven de muscle car een hele andere aanblik. Verder ligt de nieuwe motorkap 2 centimer lager dan voorheen. Aan de achterkant ging men subtieler te werk. De led-units zijn wat hoekiger van vorm en de diffuser is niet langer meegespoten in de carosseriekleur. De Mustang GT kreeg daarnaast ook nog een nieuwe achterpoiler aangemeten.



Qua techniek verandert er ook het één en ander. De keuze bestaat uit de 2,3-liter Ecoboost en de 5,0-liter V8. De in de VS geleverde V6 verdwijnt. De V8 krijgt directe inspuiting, wat het vermogen ten goede moet komen, en ook de 2.3 krijgt een stootje extra vermogen. Hoeveel vermogen beide krachtbronnen nu leveren, wordt nog niet duidelijk. Nieuw is ook de optionele tientrapsautomaat. Die wordt zowel voor de vier- als achtcilinder leverbaar. Wil je met de automaat toch zelf de touwtjes in handen nemen, dan kun je vanaf het stuur schakelen. Ook het onderstel werd aangepakt. Dankzij nieuwe schokbrekers en stabilisatorstangen moet de Mustang beter te beheersen zijn en scherper reageren.



In het dashboard vinden we een digitaal instrumentarium terug, zoals we dat ook al in de Ford GT konden zien. Dat is volgens Ford aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Zo kun je instellen welke kleuren je wilt zien en welke gegevens in beeld moeten komen. Het is ook mogelijk om je favoriete afstellingen van de auto in de normal-, sport- en trackmode op te slaan. Om het raspaard in bedwang te houden, komen diverse veiligheidssystemen beschikbaar, zoals Pre-Collision Assist en Lane-Assist.



Ford USA meldt dat de auto daar komende herfst in de showrooms komt te staan. Wanneer de vernieuwde Mustang ons continent aandoet, is nog even afwachten.





