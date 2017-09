Slideshow

Nu officieel: Land Rover Discovery SVX 5.0 V8 voor ruige Disco, in 2018 te koop

Land Rover heeft nu zelf alle informatie losgelaten over de bijzonder gemotoriseerde Discovery SVX!

Vanochtend schreven we al dat het tot de mogelijkheden behoorde dat Land Rover de 5,0-liter grote V8 onder de kap van de Discovery zou monteren. Wat blijkt? Dat is ook zo!

De Discovery SVX is een extra ruige uitvoering van de Discovery, eentje die tot stand is gekomen met hulp van Special Vehicles Operations (SVO). Wie denkt dat we hier slechts te maken hebben met een showauto, die heeft het mis. Land Rover bevestigt direct dat de auto ook daadwerkelijk in productie gaat en wel in 2018.

De 5,0-liter grote V8 levert 525 pk en 625 Nm koppel en Land Rover heeft de wielophanging aangepast. Zo is de Discovery SVX voorzien van H-ARC, Hydraulic Active Roll Control, waarmee de bewegingsvrijheid onder andere is toegenomen. De auto moet er meer tractie door hebben én overhellen moet tot een minimum beperkt zijn. Tevens zijn de aan- en afrijhoeken groter dan ooit dankzij het feit dat de Discovery hoger op zijn poten staat. Om de 20-inch wielen zijn all-terrainbanden gevouwen, afkomstig van de planken van Goodyear. Langere veerwegen en dempers met een langere slag maken hem nog terreinvaardiger dan een standaard-Disco.

Land Rover brengt verder een actief middendifferenitieel en een elektronisch sperdifferentieel op de achteras naar het model. Ook is de software voor de automatische achttrapsautomaat aangepast, hetzelfde geldt voor de software achter systemen als Hill Descent Control, Electronic Traction Control (ETC), Adaptive Dynamics, Dynamic Stability Control (DSC) en All-Terrain Progress Control (ATPC). De Drive Select-knop voor de automaat is vervangen door wat Land Rover een Pistol Shifter noemt, een echte pook dus!

Land Rover spreekt over een preproductiemodel, hooguit zal de productieversie op details afwijken van deze ruige showauto.