Nu officieel: BMW 6-Serie Gran Turismo 5-serie GT met hogere rang

De op bijzondere wijze ruimtelijk ingestelde 5-serie Gran Turismo vindt een opvolger in deze splinternieuwe 6-serie Gran Turismo!

Of de lekkage van gisteren er iets mee te maken heeft gehad, durven we niet te zeggen, maar BMW heeft besloten nu zelf het doek te trekken van de opvolger van de 5-serie GT: de 6-serie Gran Turismo. De auto krijgt, zoals we eerder al voorspelden, een andere naam dan zijn voorganger, maar volgt hetzelfde ruimtelijke concept. Zo deelt ook de nieuwe 6-serie GT zijn platform met grote broer 7-serie. Daarmee ontstaat er tussen de wielen genoeg ruimte om languit achterin te liggen, maar liefst 3.07 meter

De 6-serie Gran Turismo neemt opnieuw de vorm aan van een 5-serie met een aflopende daklijn en een hoge bilpartij. Zijn nieuwe platform zorgt ervoor dat de 6-serie Gran Turismo 150 kilo afslankt ten opzichte van zijn voorganger. Aan de achterzijde is luchtvering met automatische niveauregeling standaard. Adaptieve vering is net als Dynamic Damper Control optioneel te krijgen. Wie rondom luchtvering wenst, kan de auto tot 20 mm hoger boven het asfalt leggen. Liever dichter bij de grond? Geen probleem, de auto is tot 10 mm dichter naar het asfalt te zakken dan gebruikelijk.

De 6-serie GT meet 5.09 meter in de lengte en is daarmee 8,7 centimeter langer dan zijn voorganger. De breedte blijft met 1,90 meter onveranderd, al is met een hoogte van 1,54 meter 2,1 centimeter lager dan voorheen. De bagageruimte meet 610 liter, wat 110 liter meer is dan de 5-serie GT wist op te slokken. BMW heeft zowel de laadvloer als de tildrempel verlaagd. Wie de achterbank platgooit, kan tot 1.800 liter aan spul meebrengen.

Op de motorenlijst zet BMW aanvankelijk drie keuzemogelijkheden. Op benzinevlak is de instapper de 258 pk en 400 Nm sterke 630i. Deze in in staat om in 6,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Het gemiddeld verbruikt ligt, afhankelijk van de uitvoering op 6,2-6,6 l/100 km. Liever meer benzinepit? Bestel dan de 340 pk en 450 Nm sterke 640i. Deze heeft een snelheid van 100 km/h in 5,4 seconden op de teller staan. Wie de 640i met xDrive bestelt, snoept nog 0,1 tel van die tijd af. Het gemiddeld verbruik ligt voor de achterwielaangedreven variant op 7,0-7,4 l/100 km en voor de vierwielaangedreven xDrive op 7,7-8,2 l/100 km.

Uiteraard kan er gedieseld worden, al biedt BMW vooralsnog weinig mogelijkheden. De enige dieselaar is de 265 pk en 620 Nm krachtige 630d. Net als de 640i is hij met vierwielaandrijving te krijgen. Die laatste sprint in 6,0 seconden naar een snelheid van 100 km/h, terwijl de xDrive-loze versie er 0,1 seconde langer de tijd voor neemt. Het gemiddeld verbruik ligt voor de 630d op 4,9-5,3 l/100 km en voor de 630d xDrive op 5,4-5,9 l/100 km.

Tijdens de IAA van Frankfurt kunnen we de 6-serie Gran Turismo van dichtbij bewonderen. In november is de nieuweling in de Nederlandse showrooms te vinden.