Nu helemaal: NanoFlowCell Quant 48Volt Nieuwe fase voor het wonder uit Liechtenstein

NanoFlowCell brengt de Quant, de auto waarmee het allemaal begon, in z’n derde levensfase met deze ‘48V’. De auto heet niet voor niets zo: lage spanning is z'n pronkstuk.

De NanoFlowCell Quant 48V is, zoals dat bij dit soort elektrische hypersedans gebruikelijk is, razendsnel. De 0-100-tijd in 2,4 seconden en top van 300 km/h zijn volgens Nunzio La Vecchia echter niet de belangrijkste eigenschappen van de auto, die nog altijd een concept-car is. Het brein achter NanoFlowCell vindt het veel belangrijker dat deze Quant ";dagelijks bruikbare prestaties biedt zonder schadelijke uitstoot, én een grote actieradius".

Flow Batteries

Met die reikwijdte zit het inderdaad wel goed, de vierzits sportieveling zou meer dan 1.000 km uit één lading halen. Dat is 400 km meer dan het oorspronkelijke model uit 2014, wat de ontwikkeling van de ingenieuze 'Flow Batteries' fraai illustreert. Het zijn deze batterijen waar NanoFlowCell z'n naam aan ontleent. In de Flow Batteries bevindt het vloeibare elektrolyt zich niet in de accu zelf, maar in een externe tank. Na het opladen stroomt de vloeistof vervolgens opnieuw door de batterijen, met een gigantische capaciteit van 300 kWh en – in theorie althans- de grote actieradius tot gevolg.

Veilig

Deze nieuwe versie van de Quant maakt met z'n naam echter direct duidelijk waar volgens NanoFlowCell de belangrijkste vernieuwing zit: in de lage spanning van slechts 48 volt. Ter vergelijking: bij de vorige Quant bedroeg deze waarde 700 volt, bij een BMW i3 360 volt. Dat levert volgens het bedrijf van La Vecchia voornamelijk veiligheidsvoordelen op, omdat de spanning ook na een ongeval nooit levensgevaarlijk is. Ook het vloeibare elektrolyt is volgens NanoFlowCell niet ontvlambaar of explosief. Behalve het directe veiligheidsvoordeel betekent de lage spanning dat de ontwikkeling van dure en ingewikkelde veiligheidsmaatregelen deels achterwege kan blijven, wat goed nieuws is voor het gewicht van de auto. De lage spanning zorgt er bovendien voor dat andere componenten van de aandrijflijn, zoals de vier gebruikte elektromotoren, eenvoudiger en lichter zijn.

Aan de buitenkant is er opnieuw weinig veranderd aan de Quant. De auto werd oorspronkelijk in een groene en later in een rode kleur getoond. Straks in Genève draagt hij een zilverkleurige koets. De bumpers en lampunits zijn subtiel anders van vorm en er zijn nieuwe, opvallende wielen. De gigantische vleugeldeuren, die toegang verschaffen tot twee zitrijen, mochten blijven.

Productie

Ondanks de op papier indrukwekkende en zeer innovatieve techniek is het nog niet gekomen tot een productieversie van de NanoFlowCell. De kleinere Quantino én de oorspronkelijke Quant hebben weliswaar een kenteken, maar na dat nieuws werd het weer stil rondom het thema. De prioriteit van het bedrijf is dan ook om de techniek te tonen en eventueel aan andere partijen (ook buiten de autobranche) te verkopen, al vertelde La Vecchia ons tijdens Top Marques 2014 dat serieproductie van de Quant wel degelijk een beoogd doel is.