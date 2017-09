Slideshow

Nu helemaal: Mercedes-Benz EQA Concept Grotere EQC komt eerst!

Mercedes-Benz gaat in de toekomst elektrische modellen onder zijn EQ-label voeren. Tijdens de IAA van Frankfurt is deze EQA Concept gepresenteerd.

De EQA Concept is een voorbode op een volledig elektrische compacte hatchback die omstreeks 2020 op de markt komt. Opvallend detail: de uiteindelijke productieversie van dit studiemodel zal niet de eerste auto van het EQ-label zijn die op de markt komt. Die eer is aan de grotere EQC, een auto van het formaat C-klasse waar Mercedes-Benz verder nog weinig over loslaat.

De EQA beschikt over twee elektromotoren die samen goed zijn voor 272 pk. Het vermogen gaat naar alle vier de wielen. De auto heeft een elektrische actieradius van 400 kilometer dankzij een 60 kWh groot accupakket. Daarmee sprint de Mercedes in 5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De auto is in de standen Sport en Sport Plus te zetten. In tien minuten is het accupakket genoeg opgeladen om 100 kilometer af te kunnen leggen. De auto meet 4,29 meter in de lengte en is 1,81 meter breed. De afstand tussen de wielen bedraagt 2,73 meter.

Mercedes-Benz wil in 2025 tien volledig elektrische auto's in zijn gamma hebben. Eerder bleek al dat het merk zijn modellen onder het nieuwe EQ-label gaat voeren, die namen krijgen als EQA, EQC, EQE en zelfs EQG en EQS. Alle details over deze i3-rivaal worden volgende week uit de doeken gedaan. Naar verluidt neemt Mercedes-Benz ook een meer productierijpe versie van de EQ Generation Concept mee, een SUV die als studiemodel over een 408 pk en 700 Nm sterke elektrische krachtcentrale beschikte. Daarmee moest een actieradius van zo'n 500 kilometer mogelijk zijn