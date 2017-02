Slideshow

Nogmaals Alfa Romeo Stelvio Prijzen en een basisdiesel met 150 pk

Eerder kregen we de beestachtige Quadrifoglio en de First Edition-versie van de Alfa Romeo Giulia te zien. Gisteren voegde Alfa daar de informatie over de reguliere varianten aan toe, maar vandaag blijkt dat er opnieuw brokjes informatie naar buiten komen.

Allereerst moet er iets worden rechtgezet: de Stelvio Bussiness, één van de drie 'lijnen' waaruit kopers kunnen kiezen, komt niet naar Nederland. Daarmee bestaat de keuze uit de 'gewone' Stelvio en de Stelvio Super, waarna uit allerlei opties en optiepakketten gekozen kan worden voor de verdere aankleding. Op motorengebied valt er juist meer te kiezen, want de 2.2 dieselmotor komt er niet alleen in een 210 pk en 180 pk-variant, maar ook als basisversie met 150 pk. Net als de 180 pk-versie drijft deze motor in de basis de achterwielen aan, Q4-vierwielaandrijving is hier optioneel.

Prijzen van die dieselmotoren zijn nog niet bekend, maar Alfa Romeo hangt wel een prijskaartje aan de 280 pk sterke benzineversie en de diesel met 210 pk. Om het ingewikkeld te maken, wisten we al dat eerstgenoemde als First Edition € 68.450 moet opbrengen. Als Super is de sterkste 2.0 benzinemotor voor €60.950 van jou. Dat lijkt en scherpe aanbieding, want een concurrent als de BMW X3 Xdrive 28i met 'slechts' 245 pk al €69.350. De sterkste diesel-Stelvio moet €63.450 opbrengen. Ook hier gaat het om de Super.

Wie niet kan wachten om de Stelvio zelf te zien, moet nog twee weken geduld hebben. Vanaf 9 maart moet de auto als First Edition in de Nederlandse showrooms staan.