Nog heftiger: Jaguar F-Pace SVR Koning van z'n segment?

Met de 380 pk sterke S blaast de F-Pace al mee in de hogere regionen van z’n segment, maar Jaguar lijkt dat nog niet genoeg te vinden. Daarom komt het merk binnenkort met deze SVR-versie van z’n eerste SUV.

Behalve met z'n vermogen weet de F-Pace S te imponeren met z'n geluid, waarmee Jaguar 'm duidelijk als een sportieve versie in de markt zet. Dat belooft wat voor deze SVR! De bestaande auto's van Jaguar en Land Rover met die toevoeging laten alle bescheidenheid varen en dat zal bij deze SUV niet anders zijn. Verwacht een met heftig spoilerwerk behangen carrosserie, gigantische wielen, een beestachtige 'soundtrack' en een grote hoeveelheid pk's. De V8 die de bestaande SVR's van kracht voorziet, levert aan die auto's maar liefst 575 pk. Als Jaguar besluit dat blok in ongewijzigde vorm in deze F-Pace te hangen, is de auto in één klap de vermogenskoning van z'n segment. De Porsche Macan levert in z'n krachtigste vorm momenteel 440 pk; meer dan 500 pk is alleen te vinden in SUV's die een maatje groter zijn.