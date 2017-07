Slideshow

Nóg een teaser van TVR 'Meer Aston Martin dan Lotus

In september trekt een herboren TVR het doek van het eerste nieuwe model in jaren. Vooralsnog is het tijd voor wederom een teaser.

De TVR die waarschijnlijk Griffith gaat heten is al meerdere keren voorbij gekomen op deze site. Een zijaanzicht, een tekening van het front, een uitlaat en zelfs het geluid hoort in het rijtje. De plaat die bovenaan dit artikel prijkt, danken we aan TopGear.com.

Het overbekende Britse medium staat dichtbij het TVR-vuur en kreeg opperbaas Les Edgar zo ver om vast een boekje open te doen over het langverwachte model. Edgar somt de feiten nog eens op: de nieuwe TVR krijgt een 5.0 V8 van Cosworth en een handgeschakelde zesbak. Wie daar vaardig mee om springt, kan binnen 4 seconden van 0 naar 60 mp/h (96 km/h) knallen. Een uit carbon opgetrokken chassis, volledig lederen interieur en unieke kleuren worden als speerpunten genoemd. Ondanks de koeienhuid moet de auto niet meer dan 1.250 kg wegen. Opmerkelijk is dat Edgar de auto eerder een sportieve GT dan een echte sportauto noemd. 'Meer Aston Martin dan Lotus', luidt zijn oordeel desgevraagd. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid, want TVR was voorheen altijd een merk voor de liefhebbers van écht sportief boenderwerk.

In de komende weken wordt er ongetwijfeld meer bekend over de nieuwe TVR, die tijdens de Goodwood Revival wereldkundig wordt gemaakt.