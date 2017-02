Slideshow

Nissan Tsuru neemt na 33 jaar afscheid Traan uit Mexico

De Tsuru verdwijnt en de Mexicaanse tak van Nissan heeft het daar maar moeilijk mee. Met deze Buen Camino-afscheidseditie wordt de stokoude sedan naar het hiernamaals gezonden.

In oktober vorig jaar kwam Nissan Mexico met het bericht dat de aloude Tsuru spoedig van de markt zou verdwijnen. Kort erop werd bekend dat een door Global NCAP uitgevoerde crashtest tussen de Tsuru en de vele malen modernere Nissan Versa aanleiding was voor het 'vervroegd' aftaaien van het goedkope model. De Tsuru frommelde op tot ongeveer de helft van zijn oorspronkelijke formaat, iets dat ook de Mexicaanse Nissan-afdeling de ogen heeft geopend. De Tsuru verdwijnt, maar niet voor de Tsuru Buen Camino-editie de laatste klanten verblijdt met zijn nineties-charme.

De tot 1.000 stuks gelimiteerde Buen Camino, een Spaanse uitspraak die zoiets betekent als 'goede reis', onderscheid zich van zijn reguliere Tsuru-broers door zijn Azul Orión gespoten koets en verchroomde uitlaateindstuk. Daar houdt de optische verwennerij niet mee op. Wat te denken van de speciale donkere wieldoppen en het in grijs én blauw uitgevoerde interieur? Ook centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is standaard. Een radio/cd-speler met USB-aansluiting is opgetrommeld om ook op audiogebied exta schwung te bieden. Omgerekend gaat deze laatste Tsuru € 8.155 kosten. Wie airco wil, is overigens € 8.840 kwijt.

Maar, wat is het?

Deze derde generatie Tsuru heet elders in de wereld vaak Sentra. Het betreft een Sentra B13, een auto die als tweedeurs- en als vierdeurssedan leverbaar was. In Mexico kent men alleen de versie met vier portieren. De auto deelt zijn Nissan B-platform met de Sunny die in het Nederland van begin jaren 90 op de prijslijsten van Nissan stond. Om de verwarring compleet te maken: in Chili heet de auto V16, iets dat helaas niets met zijn krachtbron te maken heeft. In Peru en de Dominicaanse Repuliek kent men hem als Sentra Clásico. De Tsuru moet in Mexico het veld ruimen omdat de veiligheidseisen zijn aangescherpt, eisen waaraan de Tsuru door het ontbreken van airbags al niet meer aan kan voldoen.

Tot op heden zijn in Mexico 1.849.289 Tsurus geproduceerd, al worden dan ook de eerste generatie (1984-1987) en tweede generatie (1987-1991) gerekend.