Nissan toont zoveelste stukje Leaf Nieuw hoofdstuk in teasercampagne

Nissan heeft de kunst van het 'teasen' aardig onder de knie. Het merk serveert alweer het zesde aperitief alvorens de volledige Leaf op te dienen.

In de eerste week van september schuift Nissan eindelijk de volledig nieuwe tweede generatie Leaf naar voren. Het nieuwe elektrische paradepaardje van Nissan is in eerdere teasers al belicht, al blijven de technische specificaties nog even geheim. In deze laatste teaser die Nissan presenteert wordt de nadruk gelegd op het 'premiuminterieur' dat in de Leaf wordt gemonteerd.

In datzelfde interieur krijgt ook het eerder toegelichte e-Pedal een plek, een gaspedaal dat middels een druk op de knop een andere werking krijgt. Wie de zogeheten e-Pedalmodus activeert, kan de Leaf afremmen door het gaspedaal op te laten komen. Het volledig loslaten van het gaspedaal moet de Leaf uiteindelijk volledig tot stilstand brengen. Wel moet het reguliere rempedaal gebruikt worden voor heftige remacties. Tevens brengt Nissan zijn semi-autonome ProPilot-techniek naar de Leaf.

Op een volgeladen accupakket, naar verluidt zo'n 60 kWh groot, moet de tweede Leaf zo'n 500 kilometer ver kunnen komen. Het uiterlijk van de op de IDS Concept gebaseerde tweede Leaf is eigenlijk geen geheim meer. Niet lang geleden dook een ongecamoufleerde Leaf namelijk al op in Barcelona. Op 6 september weten we meer, dan wordt de Leaf eindelijk in zijn geheel gepresenteerd.

De basis van de nieuwe Leaf blijft overigens niet aan die hatchback voorbehouden. Nissan wil de Leaf-bouwstenen naar verluidt ook voor andere modellen inzetten.

