Slideshow

Nissan Qashqai als Sport naar de VS Omgekeerde wereld met nieuwe details

Nissan haalt de Qashqai voor het eerst ook naar de Verenigde Staten. Met zijn naamgeving is iets bijzonders aan de hand.

In Nederland zien we de de X-Trail als grote broer van de Qashqai. De huidige generatie X-Trail, een cross-over met plek voor zeven inzittenden, verscheen enkele maanden na de introductie van de huidige Qashqai op de markt. In de Verenigde Staten kent men de X-Trail als Rogue, de Qashqai ging aan de Amerikaanse neus voorbij. Tot vandaag. Nissan haalt de Qashqai namelijk naar The States en noemt hem: Rogue Sport.

Nissan USA noemt de Rogue Sport een auto die het gat opvult tussen de Juke en de Rogue. Waar we in Nederland voor de Qashqai kunnen kiezen uit een aantal DIG-T benzine- en dCi-dieselmotoren, krijgt de Amerikaanse Rogue slechts één kloppend hart: een 2,0-liter metende viercilinder benzinemotor die 140 pk levert. Schakelen gaat met een CVT-transmissie. Standaard is de Rogue Sport een voorwielaandrijver, tegen betaling krijg je vierwielaandrijving. In het interieur nemen we een nieuw stuurwiel waar en ook het infotainmentscherm op de middenconsole lijkt in ieder geval wat formaat betreft af te wijken van het exemplaar dat we in Europa geleverd krijgen. Aan de achterzijde nemen we nieuwe lichtunits waar. Het is niet ondenkbaar dat dergelijke aanpassingen ook in Europa worden doorgevoerd.

Waar 'onze Qashqai' in het Verenigd Koninkrijk wordt gebouwd, schroeft Nissan de Rogue Sport in Japan in elkaar. Voor het eerst verschijnt de auto ook op Canadese bodem en opvallend genoeg heet de in Nederland zo populaire cross-over daar gewoon weer Qashqai.