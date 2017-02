Slideshow

Nissan presenteert NV Cargo X Opgehoogde koerier

Nissan heeft een wel heel ruig aangeklede bus klaarstaan voor de Chicago Auto Show.

In Nederland kennen we de bestellers van Nissan vooral in de vorm van de NV200, NV300 en NV400. In de Verenigde Staten kan het allemaal een paar maatjes groter. Nissan biedt er de NV Cargo aan, een ruim 6 meter lange bestelbus die alleen met zes- en achtcilinder benzinemotoren leverbaar is. Voor de Chicago Auto Show is het werkpaard op bijzondere wijze aangekleed.

De NV Cargo X gedoopte Nissan schuift zijn benzinemotoren aan de kant en krijgt een 5,0-liter grote Cummins-dieselmotor, een V8, uit de Titan in zijn neus gelepeld. Het ruim 310 pk en 752 Nm sterke blok moet de NV Cargo X met gemak over slecht terrein kunnen helpen, geholpen door het aangepaste offroad-onderstel dat onder de bus is geplaatst. De bodemspeling bedraagt maar liefst 55 centimeter. Productieplannen heeft Nissan ongetwijfeld niet.