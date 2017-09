Nissan Micra is Private Leaseauto van het Jaar

Slideshow

Trotse gezichten bij Nissan. De huidige vijfde generatie van de Micra heeft de titel Private Leaseauto van het jaar binnengesleept. Ook Peugeot mag zich gelukkig prijzen. De 3008 werd Leaseauto van het jaar.

Het is de tweede keer dat de titel Private Leaseauto werd uitgedeeld. Vorig jaar ging de titel naar de Opel Astra en dit jaar dus naar de hagelnieuwe Nissan Micra. De verkiezing werd georganiseerd door Alphabet.

Alphabet pastte vorig jaar voor het eerst de titel Private Leaseauto van het Jaar toe wegens de enorme groei in interesse in private leaseconstructies. Naar verwachting worden dit jaar in ons land voor het eerst meer dan 100.000 auto's via private lease afgeleverd. De Micra scoorde de meeste punten, voornamelijk voor zijn prijs-kwaliteitsverhouding. ""Een auto die veel te bieden heeft binnen dit segment, voor een uitstekende prijs en bovendien naar wens van de klant te customizen", aldus Ivo Lissone, Director Sales bij Alphabet. Nissan is uiteraard in zijn nopjes. "Dit is de erkenning die onze Micra dik en dik verdient. Hij is compleet nieuw en zeker door de technologie, het design en de gunstige prijsstelling bezet hij een eigen plek op de markt," vertelt Peter Jan Vroege, Corporate Sales Manager bij Nissan Nederland. Naast prijs-kwaliteitsverhouding wordt er bij de verkiezing gekeken naar zaken als levertijd.

De Peugeot 3008 ging met de titel Leaseauto van het Jaar aan de haal, de auto bleek de meest verrassende deelnemer. In de subcategorieën Economy, Business, Business+ en Executive wonnen respectievelijk de Kia Rio, Peugeot 3008, Opel Insignia en BMW 5-serie. De 3008 scoorde gemiddeld gezien dus het beste. Vorig jaar ging de titel Leaseauto van het Jaar naar de Skoda Superb.

De jury, bestaande uit onder andere in- en externe lease-experts, kijkt voor deze leaseverkiezingen naar auto's die maximaal 12 maanden op de markt zijn.

