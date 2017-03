Slideshow

Nissan Micra als Bose Personal Edition Feestneus met voorkeur voor goed geluid

Nissan zet de vijfde generatie van de Micra kort na zijn marktintroductie in het zonnetje door een speciale uitvoering aan de line-up toe te voegen: de Bose Personal Edition.

De Bose Personal Edition is een op de Tekna+, het hoogste uitvoeringsniveau van de Micra, gebaseerde speciale editie die in een oplage van 3.000 stuks beschikbaar komt voor de Europese markt. Zoals de naam al weggeeft is de Bose Personal Edition uiteraard een samenwerking tussen Nissan en audioproducent Bose.

Als Bose Personal Edition beschikt de Micra over een uitgebreid audiosysteem met onder andere twee luidsprekers in de hoofdsteun van de bestuurdersstoel. Het geluid is uitgebreid op eigen wens af te stemmen. De feestelijke Micra is leverbaar in de kleuren Enigma Black en Gunmetal Grey. Je herkent de speciale uitvoering verder aan Bose-beeldmerken en oranje accenten die we onder andere in het interieur, op de bumpers, zijspiegelkappen, motorkap en de 17-inch lichtmetalen wielen terugzien.



Deze zomer staat de Micra Bose Personal Edition in de showrooms, zowel de 90 pk sterke 0,9-liter grote driecilinder benzinemotor als de 90 pk sterke 1.5 dieselmotor zijn als Bose-editie leverbaar. Prijzen volgen spoedig.