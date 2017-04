Slideshow

Nissan Leaf AT-EV als modderzoemer 16.000 rallykilometers

De Nissan Leaf is niet de eerste auto die je naast het asfalt zou verwachten. Toch is het de elektrische Nissan die tijdens de Mongol Rally 16.000 rallykilometers gaat afleggen.

Een aangepaste Nissan Leaf zal op 16 juli zijn eerste kilometers van de Mongol Rally verslinden, een 16.000 kilometer lange tocht die van Schotland naar Mongolië voert.

De aangepaste Leaf is Leaf AT-EV gedoopt, waarbij de lettercombinatie staat voor All Terrain Electric Vehicle. Onderhuids is het een Leaf 30 kWh, het exemplaar met het grootste accupakket. Een acculading is goed voor zo'n 250 kilometer.

De Leaf is voorzien van speciale wielen met extra smalle banden, goed voor onverharde wegen. Dat is niet de enige wijziging die is doorgevoerd. De Leaf heeft beschermplaten voor de ophanging, een 6 mm dikke aluminium plaat die motor en bak beschermen en ook de remkabels zijn omhuld met een beschermende laag. Een imperiaal biedt de mogelijkheid extra spullen mee te nemen en dient tevens als thuisbasis van een ledbalk. De achterbank is verwijderd, iets dat een gewichtsbesparing van 32 kilo oplevert.