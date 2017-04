Slideshow

NIO toont eerste productiemodel Onthulling in Shanghai

NIO, een Chinese start-up die in het straatje van Tesla en Faraday Future past, heeft tot nu toe twee concept-cars laten zien. Binnenkort lijkt alles een stuk concreter te worden, want dit is het eerste productiemodel van dit nieuwe merk!

Net als Faraday Future introduceerde NIO zich met een elektrische hypercar. De in november 2016 gepresenteerde EP9 zou de snelste EV op de Nürburgring zijn en moet in 7,1 seconden van 0 naar 200 km/h schieten. De auto die vorige maand volgde, de Eve, is iets gebruiksvriendelijker dan de ultrasportieve tweezitter. Deze elektrische vierdeurs kan bogen op een theoretische actieradius van 670 km, is in staat om autonoom door het verkeer te gaan en krijgt van NIO een interieur vol interessante innovaties mee. Het merk belooft dat dit model in 2020 uitmondt in een productie-auto.

Voor die tijd krijgen we echter de auto op de bovenstaande afbeelding te zien. Veel is daar nog niet over bekend, NIO laat op z'n social-media-kanalen alleen doorschemeren dat het derde model in april op de autoshow van Shanghai schittert. Het lijkt om een vijfdeurs cross-over met sterk geaccentueerde wielkasten te gaan. Binnenkort weten we ongetwijfeld meer!