Nieuwe TVR heet mogelijk Griffith Bekende naam uit de mottenballen

Het in 2013 nieuw leven ingeblazen TVR heeft een nieuwe sportcoupé in de incubatiekamer staan. Voor z'n naam duiken de Britten het magazijn in.

Uit berichtgeving van het Britse AutoCar, dat zich baseert op "[...]bronnen dichtbij TVR", blijkt dat het herboren TVR de naam Griffith opnieuw heeft geregistreerd. De Britse sportwagenfabrikant werkt hard aan een eerste nieuweling en dus is het heel goed mogelijk dat de naam Griffith op de nieuwkomer wordt geplakt.

Uit eerdere teasers konden we al afleiden dat de 'Griffith' een relatief traditionele sportwagen wordt. Een lange voorzijde, een korte bilpartij, een 5,0-liter metende V8 die dankzij bemoeienis van Cosworth zo'n 400 pk levert als kloppend hart en een opvallende afwezigheid van uitgebreide veiligheidssystemen kenmerken de Brit op papier. Eind dit jaar moet de nieuwe Griffith, als hij daadwerkelijk zo gaat heten, op de markt verschijnen.

De naam Griffith kennen we voornamelijk van de roadster die TVR in 1991 op de markt bracht. Deze door een V8 voorgestuwde tweezitter was echter niet de eerste TVR met deze modelnaam. In een verder verleden komen we namelijk de Griffith 200 en Griffith 400 tegen.