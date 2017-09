Slideshow

Nieuwe topdiesel voor Opel Insignia 210 pk uit dubbel geblazen dieselmotor

Bovenaan de diesellijst plaatst Opel een nieuwe krachtbron voor de Insignia. Het betreft een 2,0-liter grote viercilinder met niet één, maar twee turbo's.

De krachtigste diesel die momenteel in de Insignia te krijgen is, is de 170 pk sterke 2.0 CDTI. Dat blok moet nu zijn meerdere erkennen in deze 210 pk en 480 Nm sterke BiTurbo. Het maximumkoppel komt vrij bij 1.500 tpm.

Wie zijn rechtervoet in bedwang weet te houden, moet een gemiddeld verbruik van 6,9 l/100 km kunnen halen volgens de NEDC-cyclus. Wie dat niet doet, moet in 7,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Z'n topsnelheid ligt op 233 km/h. Volgens de nieuwe WLTP-cyclus, die een realistischer beeld van het vebruik moet geven, slurpt de Insignia 2.0 BiTurbo gemiddeld 7,5-8,0 l/100 km. Bovenstaande waarden gelden voor de Insignia Grand Sport. De nieuwe krachtbron is alleen te krijgen in combinatie met een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving.

Het is overigens niet voor het eerst dat Opel een dieselmotor met twee turbo's in een van zijn modellen hangt. Van de vorige generatie Insignia had het merk een 195 pk en 400 Nm sterke 2.0 Biturbo op de prijslijst staan. Het blok werd vervolgens ook in de Astra, Cascada en Zafira Tourer gehangen. Ook de Vivaro en de Movano zijn met dubbel geblazen diesels te krijgen. Het betreft in het geval van de Vivaro een 125 pk en 320 Nm 1.6 CDTI en een 145 pk en 340 Nm sterke 1.6 CDTI BiTurbo en in het geval van de Movano een 145 pk en 360 Nm of 170 pk en 380 Nm sterke 2.0 CDTI.

Opel Nederland laat weten dat de nieuwe diesel ook naar ons land komt. Prijskaartjes en een introductiedatum volgen spoedig.