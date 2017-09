Slideshow

Nieuwe tekenmeester naar Kia Pierre Leclercq werkt aan designstrategie

Kia voegt een nieuwe hoofdontwerper aan zijn bestand toe. Het betreft de Belg Pierre Leclercq, voorheen actief bij het Chinese Great Wall.

Pierre Leclercq wordt Head of Stylingbij Kia en krijgt daarmee een werkplek in het designhoofdkwartier van Kia in Namyang, Zuid-Korea. Leclercq gaat nauw samenwerken met Peter Schreyer. Chief Design Officer én voorzitter van het merk.

Leclercq zal zich de komende jaren bezighouden met het ontwikkelen van een nieuwe designstrategie voor Kia. Daarnaast moet hij de samenwerking verbeteren tussen de diverse designstudio's die Kia in de Verenigde Staten, Europa, China en Zuid-Korea heeft.

Leclercq ronde in 1988 zijn studie Transportation Design af aan het Art Center College of Design in het in de Verenigde Staten gelegen Pasadena. Hij begon zijn carriere bij Zagato en vertrok daarna naar Ford's Ghia-afdeling in Turijn. Vervolgens werd hij toegevoegd aan het ontwerpteam van BMW, waar hij poklom en Senior Exterior Designer werd om vervolgens het hoofd van de ontwerpafdeling van BMW's M-afdeling te worden. Voordat hij de overstap naar Kia maakte, was Leclercq Heaf of Design bij de Chinese gigant Great Wall Motors waar hij in 2013 aantrad.