Nieuwe Suzuki Swift Sport gepresenteerd 140 pk voor Japanse pretmachine

Suzuki heeft met de Swift Sport al jaren een sportieve hatchback in de aanbieding die bewijst dat je geen 200 pk of meer nodig hebt om plezier te kunnen hebben. Er is nu een nieuwe generatie van de Swift Sport.

Eerder liet Suzuki al foto's los van het exterieur van de hagelnieuwe Sport-versie van de Swift. We kunnen nu ook melden wat de Japanners onder de kap monteren.

Zoals we al vermoedden, is het de 140 pk sterke 1,4-liter Boosterjet die optreedt als kloppend hart in de Swift Sport, een blok dat we al kennen van de Vitara S. Waar die machine in de Vitara 220 Nm levert, is hij in de Swift Sport goed voor 230 Nm koppel. Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak naar de voorwielen gestuurd. In Japan komt ook een zestrapsautomaat beschikbaar. De Swift Sport weegt in totaal 80 kilo minder dan zijn voorganger. Tel uit je winst.

De Swift Sport is dankzij zijn sportieve bumpers rondom zo'n vijf centimeter langer dan de reguliere Swift. Suzuki legt de Sport 1,5 centimeter dichter boven het asfalt. De auto staat op 17-inch lichtmetaal, krijgt dubbele uitlaateindstukken en een met rode stiksels aangekleed interieur. In de eerste helft van volgend jaar verwachten we de Swift Sport op de Nederlandse markt. Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.

De vorige generatie Swift Sport kreeg een 136 pk sterke atmosferische 1,6-liter viercilinder als krachtcentrale.