Nieuwe Subaru XV naar Genève Hoog-op-de-poten-Impreza in beeld

Subaru is zijn Impreza-familie aan het vernieuwen. Daar hoort uiteraard weer een nieuwe XV bij, een auto die in maart in Genève zijn publieksdebuut beleeft.

Subaru laat alvast een duistere afbeelding zien van de nieuwe XV, een auto die hetzelfde recept zal volgen als zijn voorganger. Opnieuw zien we een hoog op de poten geplaatste Impreza hatchback met een stevige dosis 'ruige' aankleding.

In maart vorig jaar liet Subaru met de XV Concept al zien wat het met een nieuwe generatie XV van plan was. Eerder trok het Japanse merk al het doek van de reguliere nieuwe Impreza in hatchback- en sedanvorm.

In Nederland is de XV sinds 2012 in de showrooms te vinden. De vorige generatie Impreza ging, op de WRX na, aan Europese neus voorbij. De XV is in feite een Impreza Hatchback waar Subaru een cross-oversaus overheen heeft gegoten. In onder andere de Verenigde Staten is de XV ook als Hybrid te krijgen. In Nederland kennen we het model alleen met1,6- en 2,0-liter benzinemotor of 2,0-liter metende dieselmotor.