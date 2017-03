Slideshow

Nieuwe SsangYong Rexton schemert door Eindelijk vers bloed

SsangYong maakt zich op voor de onthulling van een volledig nieuwe Rexton. Vandaag schemert de auto door in een teaser.

Het is de beursvloer van Parijs waarop het Koreaanse SsangYong in september vorig jaar de LIV-2 Concept liet zien, een concept-car die liet zien wat we van een volledig nieuwe Rexton konden verwachten. Inmiddels zijn we zo'n zes maanden verder en is de tijd bijna rijp voor de onthulling van het definitieve productiemodel. De nieuwe Rexton is vandaag te zien in een teaser.

De nieuwe Rexton belooft een zo'n 5 meter lange SUV te worden die in tegenstelling tot het huidige model, een in 2006 gelanceerde gefacelifte versie van het in 2001 op de markt gebrachte origineel, volledig nieuw is ontwikkeld. Het studiemodel had een 181 pk sterke 2,2-liter dieselmotor onder de kap, al werd al gesproken over de komst van een 225 pk en 350 Nm sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor. Er moet iets heel geks gebeuren willen deze blokken niet op de uiteindelijke bestellijst komen te staan.

Met name op veiligheidsgebied maakt de nieuwe Rexton grote stappen voorwaarts. Zijn nieuwe platform maakt de komst van zaken als Emergency Braking en Traffic Safety Assist, (Active) Lane Assist en een Traffic Alert System mogelijk. Nog dit jaar verwachten we de nieuwe Rexton op de markt.