Nieuwe SsangYong Rexton naar Seoul Nieuwe stap in Rexton-avontuur volgende week gezet

Na zo'n zeventien jaar vindt SsangYong het welletjes geweest voor de huidige Rexton. Tijdens de Seoul Motor Show wordt een compleet nieuwe generatie gepresenteerd.

Het is 2001 als SsangYong de Rexton op de markt brengt, een forse SUV die in de loop der jaren diverse keren op de snijtafel is gelegd, voor het laatst in 2015. Inmiddels beginnen de jaren toch echt te tellen voor het circa vijf meter lange Koreaanse werkpaard. Tijdens thuiswedstrijd Seoul Motor Show trekt SsangYong het doek van een compleet nieuwe generatie. Dat betekent dat de nieuweling volgende week donderdag al naar voren wordt geschoven.

De nieuwe Rexton is de productieversie van concept-car LIV-2, een auto die vorig jaar tijdens de salon van Parijs is geïntroduceerd. Dat studiemodel had een 181 pk sterke 2,2-liter dieselmotor onder de kap, al werd er ook al gesproken over de komst van een 225 pk en 350 Nm sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor. Er moet wel iets heel geks gebeuren willen deze blokken niet op de uiteindelijke bestellijst komen te staan.

In totaal heeft SsangYong in ons land 1.504 Rextons weten te verkopen. Daarmee is het verreweg het populairste model van het merk in Nederland. Op plek twee vinden we de Kyron met 528 verkochte exemplaren.