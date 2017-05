Slideshow

Nieuwe Range Rover Evoque laat zich zien 'Mule' verhult nieuwe techniek

De Range Rover Evoque oogt wat ons betreft nog altijd fris en onderscheidend, maar toch loopt de auto alweer sinds 2011 mee. Achter de schermen wordt dan ook druk gewerkt aan een opvolger, waarvan we nu een eerste levensteken zien.

Veel nieuws is er nog niet te zien, want de auto op de foto's is een zogenaamde 'mule' met de carrosserie van het huidige model. Het enige dat we daaruit kunnen concluderen, is dat het testwerk met de tweede generatie Evoque begonnen is. De nieuwe Evoque vertoont onderhuids hoogstwaarschijnlijk veel overeenkomsten met de Jaguar E-Pace, het kleine broertje van de F-Pace. Ook die auto is nog niet onthuld.

De huidige Evoque zal echter nog wel even onder ons zijn. Niet alleen omdat de auto mede dankzij een milde facelift in 2015 nog altijd modern oogt, maar ook omdat het gamma recentelijk pas gecompleteerd is door de toevoeging van de maffe cabrioletversie. Ook de dichte basis van die auto, de driedeurs Evoque, is een tamelijk unieke verschijning in SUV-land.