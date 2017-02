Slideshow

Nieuwe Peugeot Partner Tepee Electric Stekker-ludospace naar Genève

Peugeot schuift de Partner Tepee, de personenversie van de Partner, als Electric naar voren!

Al sinds midden jaren negentig voert Peugeot de modelnaam Partner, een aanduiding gebruikt wordt voor een 'ludospace' die zowel als bestel- als als personenversie te krijgen is. De Fransman, met plek voor vijf passagiers, staat in Genève als Electric in de spotlights. Opvallend gegeven: de bestelversie van de Partner kennen we al sinds 2012 als Electric.

Het accupakket van de Partner is 22,5 kWh groot, genoeg voor een actieradius van 170 elektrische kilometers. De mogelijkheid om te 'snelladen' is een optie. Een 67 pk en 200 Nm sterke elektromotor is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke aandrijving.

Peugeot moderniseert de Partner verder door een app aan te leveren waarmee de kllimaatregeling valt aan te sturen, dat kan al voor de auto is gestart. Warm instappen, wel zo prettig. Ook is met de smartphoneapplicatie informatie over de status van het accupakket op te vragen.

In september verschijnt de Partner Tepee Electric in de showrooms van Peugeot.